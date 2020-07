FC Barcelone : résultats, attitude, Pichichi… La nouvelle mise au point de Lionel Messi

true

Lionel Messi, la star argentine du FC Barcelone, s’est de nouveau exprimé au sortir de la large victoire contre Alaves (5-0).

S’il se fait habituellement discret avec une parole rare dans les médias, Lionel Messi a visiblement des choses à dire dans cette fin de saison du FC Barcelone. Il y a quelques jours, après le titre officialisé pour le Real Madrid, la Pulga était sorti du silence pour des déclarations cash sur la remise en cause nécessaire au sein du club blaugrana.

Et c’est sans doute pour éteindre l’incendie qu’il a lui-même allumé que Messi a de nouveau pris la parole. Désormais tourné vers l’avenir, le numéro 10 du FC Barcelone a fait le nécessaire pour ne pas que cette crise prenne de l’ampleur. « Nous n’avons pas eu une belle saison au niveau du jeu et des résultats, mais aujourd’hui nous avons franchi une étape importante au niveau de l’attitude et de l’engagement, ce qui est la première chose qu’on doit avoir. Maintenant, ce break va nous nettoyer la tête, nous faire revenir avec plus d’enthousiasme que jamais. On a déjà fait notre autocritique, maintenant il est temps de travailler et de faire de notre mieux. Nous avons franchi une étape importante aujourd’hui en tout cas »

Par ailleurs, Lionel Messi a évoqué le titre de meilleur buteur qui lui tend les bras en Liga. S’il apprécie cet honneur, il aurait aimé que celui-ci soit accompagné d’un titre plus important. « Les prix individuels sont secondaires. Ce pourrait être un honneur important parce que ce serait la septième fois, mais j’aurais aimé que ce soit accompagné par le titre en Liga comme les autres fois », a conclu la star argentine.