FC Barcelone : Messi a fait tomber un premier record monstrueux avec Setién

Quique Setién a réussi ses premiers pas au FC Barcelone. Auréolé d’un premier succès contre Grenade (1-0), le nouvel entraîneur du Barça a laissé entrevoir quelques principes bien à lui, dont un 3-5-2 hybride qui pourrait donner la part belle à Antoine Griezmann et Lionel Messi.

Dimanche, c’est plutôt le second qui a brillé pour la grande première de Setién sur le banc blaugrana. S’il sera laissé au repos à Ibiza en 16es de finale de la Coupe du Roi (19h) après avoir eu une franche discussion avec son entraîneur, l’attaquant argentin a battu un record cette saison.

129 ballons touchés par Messi !

Comme le fait savoir Mundo Deportivo, Messi a ainsi touché le ballon à 129 reprises ! Son record cette saison avait été face à Majorque et plus récemment contre l’Atlético Madrid, avec 106 touches à son actif. Pour rappel, le Barça a réalisé plus de 1000 passes au cours de cette rencontre.