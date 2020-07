FC Barcelone : Setién renvoie Messi dans les cordes !

true

L’éloignement entre Quique Setién et le vestiaire du FC Barcelone fait les gros titres de la presse espagnole de ce samedi. L’entraîneur a contre-attaqué.

Lionel Messi a mis le feu aux poudres. Sitôt le 34e sacre domestique du Real Madrid entériné suite à sa victoire contre Villarreal (2-1), l’attaquant du FC Barcelone a poussé un coup de gueule mémorable. « Nous avons perdu beaucoup de points que nous n’aurions pas dû perdre. Il faut faire cette autocritique, nous, les joueurs, mais tout le monde, a pesté Messi. Le Real Madrid mérite ce titre, mais on n’a pas fait ce qu’il fallait pour gagner. Maintenant, il va falloir se regarder dans une glace. »

Quique Setién a profité de sa présence en conférence de presse ce samedi pour apporter ses réponses au capitaine du Barça. « Il y a des choses sur lesquelles je suis d’accord avec Messi et d’autres non. Il a raison de dire que si nous jouons comme nous l’avons fait dans certains matchs comme celui d’Osasuna, cela ne nous fera rien gagner, mais nous avons aussi réussi de très bons matchs comme celui de Villarreal (victoire 4-1 le 5 juillet dernier), a-t-il rétorqué. Et là, je crois que nous avons le niveau pour gagner la Ligue des champions. »

Setién pas tout à fait d’accord avec Messi

L’entraîneur du FC Barcelone souhaite désormais se réfugier dans le travail et mettre à profit les quelques jours qui le séparent de ce 8e de finale retour de Ligue des Champions si important. « Nous sommes tous conscients que nous devons nous améliorer, a-t-il poursuivi. L’équipe doit être plus cohérente et fiable. Nous devons être plus réguliers pendant les 90 minutes et être conscients de ce que nous jouons désormais. Nous pouvons atteindre un bon niveau. »