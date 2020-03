FC Barcelone : Setién vole au secours de Lionel Messi après le Clasico

true

Durant de longues années, Lionel Messi a suffisamment fait de misère au Real Madrid pour qu’un loupé ne passe pas inaperçu. Le numéro 10 du FC Barcelone, très timide durant le Clasico, affiche quelques limites dernièrement.

Pourtant, la Pulga sait qu’il peut compter sur le soutien indéfectible de Quique Setién. Le coach barcelonais, en conférence de presse, a évidemment défendu sa star. « Le fait qu’il n’ait pas marqué récemment ne m’inquiète pas. S’il marquait, ce serait encore mieux, mais je ne suis pas inquiet. Cela peut arriver à Leo comme à n’importe qui. Surtout chez les attaquants. Il a des occasions et c’est ça qui est important. Cela fait 14 ans qu’il met des buts, alors s’il reste muet pendant quelques matches, ce n’est pas important », a confié le coach dans des propos relayés par FootMercato.

Par ailleurs, Quique Setién s’est exprimé sur le cas Ansu Fati. Le jeune ailier du Barça, après s’être révélé il y a quelques mois, semble avoir du mal à passer la seconde. « Ansu est un footballeur qui a eu plus de temps de jeu et nous espérons qu’il serait toujours ici. Maintenant, il y a d’autres joueurs qui peuvent nous apporter beaucoup, mais Ansu est un joueur sur lequel nous comptons, qui travaille beaucoup et qui est un bon garçon », a conclu Setién.