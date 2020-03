FC Barcelone : son mentor assure que Griezmann n’est pas heureux et accuse Messi !

true

Le mentor d’Antoine Griezmann, Eric Olhats, constate que l’attaquant n’est pas à son aise au FC Barcelone, et cela à cause de Lionel Messi.

Eric Olhats, qui a découvert Antoine Griezmann à l’âge de 13 ans et travaille aujourd’hui pour l’Atlético Madrid, s’est exprimé sur les difficultés de son ancien protégé au FC Barcelone dans Mundo Deportivo. Selon lui, le champion du monde n’est pas heureux, en partie à cause de Lionel Messi, mais il pense que ça pourrait aller mieux.

« Quand il est parti de l’Atlético Madrid, la polémique que cela a engendré m’a rendu triste. Ça m’a affecté. C’est une histoire de fond et de forme. Je peux comprendre qu’il voulait signer à Barcelone. Le Barça, c’est le Barça. Des joueurs et des amis lui ont dit que son jeu s’adapterait très bien au style du Barça, tiki-taka et tout ça. »

Estoy muy contento de anunciar que ya soy parte de @ByandFor, una agencia que tiene todo lo que necesito para mi carrera. Juntos vamos a ser imparables! Gracias por darme toda la confianza! ⚪⚫ pic.twitter.com/nUopzGoPdF — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) March 9, 2020

« Mais son rendement ne me convient pas. Ça se voit qu’il a un problème, qu’il n’est pas heureux. Ça me fait mal parce que je sais de quoi il est capable. Il peut donner beaucoup plus mais il ne dit rien. Il essaye d’y arriver sans rien dire. Il ne reçoit pas beaucoup de passes de certains, et notamment du joueur en chef. Un mois est passé, puis deux. Il a compris qu’il ne serait pas le patron mais, par son attitude et son talent, il mérite d’avoir un peu plus de considération. »