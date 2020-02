FC Barcelone : très mauvaise nouvelle au sujet d’Ousmane Dembélé (Officiel)

true

La rumeur enflait sur les réseaux sociaux. Elle vient d’être confirmée par le FC Barcelone. Ousmane Dembélé qui, hier, avait, selon le Barça, ressenti une fatigue musculaire, est en réalité victime d’une rupture complète du tendon du biceps fémoral de la cuisse droite.

L’attaquant français, blessé depuis le 27 novembre dernier, et qui était en passe de retrouver les terrains, va devoir patienter de nombreuses semaines. L’opération pourrait même être envisagée. Une sacrée mauvaise nouvelle pour Quique Setién, déjà privé de Luis Suarez. Et qui pourrait ne plus pouvoir compter sur Dembélé toute la saison.