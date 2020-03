FC Barcelone : Turan a admiré un autre Blaugrana que Messi

true

En échec depuis son arrivée au FC Barcelone en 2015, Arda Turan revient de deux années de prêt très mitigées à l’Istanbul Basaksehir. Sous contrat pour encore six mois, le milieu offensif turc a accordé une interview à DHA, dans laquelle on apprend que s’il estime que Lionel Messi est le meilleur joeuur qu’il est rencontré, c’est Andres Iniesta qui l’a le plus marqué.

« Il n’y a pas besoin de parler de Lionel Messi. C’est le meilleur joueur avec lequel j’ai joué. Mais Iniesta était quelque chose d’autre. Son attitude et la manière dont il manie le ballon vous font l’admirer. »

« Avec l’Atlético de Madrid, nous avons battu le Barcelone de Messi et le Real Madrid de Ronaldo dans la course au titre. Ce fut le moment le plus spécial de ma carrière. Gagner la Liga a été incroyable. Gagner la Copa del Rey à Santiago Bernabeu a aussi une place spéciale dans mon cœur. Les finales de la Copa del Rey sont toujours spéciales.«