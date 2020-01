FC Barcelone : Umtiti a trouvé plus fort que Messi au Barça !

true

Six Ballons d’Or, des actions d’anthologie qui nous défrisent chaque week-end… Il serait difficile de ne pas penser que Lionel Messi n’est pas un pur génie du football. Au sein du FC Barcelone, ils sont tous à le penser, du staff technique aux dirigeants en passant évidemment par les joueurs.

Amoureux des Blaugranas, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Barcelone, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #Barça #Blaugranas / https://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/h9E08yYkOR — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

Samuel Umtiti (26 ans) fait partie de la dernière catégorie et en prend plein les yeux chaque jour à l’entraînement. L’ancien défenseur central de l’OL estime toutefois qu’un joueur mythique du Barça était peut-être encore plus fort que Messi : un certain Andrès Iniesta.

Umtiti bluffé par Iniesta

« Mon intégration s’est bien passée, avec des joueurs tops, humbles malgré tous les titres qu’ils ont gagné, a récemment déclaré le champion du monde au micro de RMC Sport. Ils sont simples ils donnent des conseils, assure l’international français. […] Quand j’étais au club, j’étais impressionné par Leo mais Iniesta, ce qu’il fait… c’est waouh. » »