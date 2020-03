FC Barcelone : un ancien rival de Lionel Messi s’agenouille devant lui

true

Aujourd’hui âgé de 36 ans, le milieu de terrain Felipe Melo a livré des dizaines de batailles à Lionel Messi, que ce soit avec la « Seleçao », avec Almeria ou en Champions League avec l’Inter, la Juventus ou Galatasaray. Au cours d’un entretien au quotidien argentin Clarin, il a dit tout le bien qu’il pense de La Pulga.

« C’est un joueur unique. En sélection brésilienne, quand nous devions l’affronter, nous nous disions qu’il fallait lui mettre des coups à tour de rôle. Il n’y a que comme ça qu’on pouvait espérer l’arrêter. Je ne parle pas de le blesser, mais de fautes tactiques, pour casser son rythme, le faire tomber. »

« Je ne peux pas parler de Pelé car je ne l’ai pas vu jouer. De Maradona, je ne me souviens que du Mondial 90 quand l’Argentine avait battu le Brésil avec un but de Caniggia. Chez nous, on dit aussi que Zico est le meilleur de tous mais je ne l’ai vu que lors de ses adieux. Du coup, je ne peux pas dire que ce sont des phénomènes. Mais Messi, lui, est incroyable. »

« Plus que Cristiano Ronaldo parce que ce dernier va te mettre cinq buts mais Messi va faire pareil et, en plus, il va faire en sorte que ses coéquipiers marquent. Il est plus complet. »