FC Barcelone : un coach réputé se sent capable de départager Messi et Cristiano Ronaldo

true

Alors que la comparaison Messi – Cristiano Ronaldo est toujours subjective, un coach aimerait avoir l’occasion de les comparer.

Depuis plus d’une douzaine d’années maintenant, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dominent la planète football. Rares sont ceux qui ont eu l’occasion de côtoyer les deux hommes dans leur carrière, et aucun coach n’a eu cet honneur.

Voilà pourquoi Carlos Ancelotti, qui a dirigé Cristiano Ronaldo durant son aventure au Real Madrid, aimerait tenter le coup. Interrogé sur le joueur qu’il aimerait diriger par The Guardian, le coach italien a répondu de manière très claire. « Leo Messi, même si ce serait juste pour pouvoir le comparer à Cristiano Ronaldo », a confié l’ancien entraîneur du PSG.

Amoureux des Blaugranas, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Barcelone, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #Barça #Blaugranas / https://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/h9E08yYkOR — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

Par ailleurs, Ancelotti a un autre numéro 10 en tête. « Totti aussi. J’ai commencé à la Roma et j’ai beaucoup d’affection pour le club. Lui, il a été une idole là-bas et j’aurais bien aimé l’entraîner », a conclu le coach italien.