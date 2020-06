FC Barcelone : un feu d’artifice se prépare pour Lionel Messi

true

Désormais dauphin du Real Madrid, le FC Barcelone compte sur Messi pour refaire son retard. L’Argentin vise un 700e but contre l’Athletic Bilbao, mardi.

Depuis hier, le temps n’est plus aux sourires du côté du FC Barcelone. Grâce à sa victoire 2 buts à 1 à la Real Sociedad, le Real Madrid est devenu le nouveau leader de la Liga. Forcément, le faux pas à Sanchez Pizjuan, face au FC Séville (0-0), pourrait coûter cher au Barça de Messi.

Dans l’optique de reprendre sa marche en avant, le FC Barcelone compte sur Lionel Messi (32 ans) pour ravir une Liga supplémentaire en fin de saison. Auteur d’une saison éblouissante avec 26 buts et 18 passes décisives en 34 rencontres, le sextuple Ballon d’or vise d’autres records.

Opposé à l’Athletic Bilbao, ce mardi (22 heures), le Barça voudra mettre la pression sur son ennemi madrilène. En plus de la victoire, Lionel Messi, en voie de prolonger son contrat, visera un 700e but en carrière. Un nouveau cap ahurissant que le natif de Rosario (Argentine) espèrera s’offrir en cadeau d’anniversaire. Mercredi, le 24 juin, la star argentine fêtera ses 33 ans.

De plus, dans la nuit du 23 au 24 juin, les Catalans fêteront aussi le festival de la Saint Jean. La fête de la Saint Jean célèbre le début de l’été. C’est le plus long jour de l’année. Il s’agit de l’une des fêtes les plus importantes en Catalogne. Pour le FC Barcelone et Messi, en plus de l’impératif du résultat, il s’agira de ne pas gâcher les festivités.