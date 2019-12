FC Barcelone : un grand nom du Real s’incline devant Messi à cause de Cristiano Ronaldo

true

Alors que Cristiano Ronaldo a quitté la Liga il y a un an et demi, la balance penche désormais du côté de Lionel Messi en Espagne.

Débarrassé de son grand rival Cristiano Ronaldo depuis son départ à la Juventus, Lionel Messi plane plus que jamais sur la Liga. L’attaquant du FC Barcelone domine son sujet et même du côté du Real Madrid, on est bien obligé de s’incliner.

Dans une interview relayée par la presse espagnole, l’ancien grand nom du Real Madrid Fernando Morientes a reconnu lui-même que si son cœur espérait que le club merengue gagne la Liga, le verdict de la saison « va dépendre de Messi ».

Amoureux des Blaugranas, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Barcelone, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #Barça #Blaugranas / https://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/h9E08yYkOR — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

Et pour cause puisque la Pulga n’a plus son grand rival pour le challenger. « Quand Cristiano était là, tout était très équilibré. Les deux équipes sont à un niveau très élevé. Les saisons commencent en février. C’est à partir de ce moment-là qu’on verra comment sont vraiment les équipes. Celle qui s’est le mieux préparé l’emportera », a conclu Morientes.