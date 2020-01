FC Barcelone : un Lionel Messi nouveau et métamorphosé avec Setién ?

true

Quique Setién a été clair : il doit encore analyser son équipe au FC Barcelone avant de savoir comment l’articuler sur le rectangle vert. Adepte du 4-4-2, le technicien espagnol pourrait booster l’attaque blaugrana en libérant Antoine Griezmann des griffes de Lionel Messi. Et plutôt deux fois qu’une.

Un Messi moins buteur avec Setién ?

À 32 ans, l’attaquant argentin entend mettre la pédale douce concernant son appétit de buts. « Je pense de moins en moins à marquer des buts, a assuré Messi lors de l’émission La Liga sur DAZN. Je commence à reculer de plus en plus pour être le créateur plutôt que le finisseur. Évidemment, j’aime marquer et si j’ai une occasion, je vais la saisir, mais chaque fois que je vais sur le terrain, je suis moins concentré sur les buts et plus sur le jeu. En vérité, je n’ai jamais vraiment été obsédé par les buts. »

🇪🇸 #LaLiga

💥 Lionel Messi ne se soucie plus autant de ses statistiques qu’auparavant !

👉 « Je pense de moins en moins à marquer des buts. En vérité, je n’ai jamais vraiment été obsédé par les buts » https://t.co/Ina7Rd41vo — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 15, 2020

Ce même Messi donne une information capitale à son nouvel entraîneur concernant son futur positionnement. Un rôle plus collectif et plus reculé pourrait donc le satisfaire même si ses statistiques s’en ressentent.

« Je comprendrais parfaitement si les gens commencent à parler quand j’arrêterai de marquer autant, a-t-il poursuivi. Cela fait partie du jeu, fait partie de ma progression comme joueur et de l’adaptation à l’époque. Pour être le meilleur joueur à la fois pour vous-même et pour l’équipe. »