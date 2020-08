FC Barcelone : un miracle à la Française face à Naples ?

true

A quelques jours du 8e de finale retour de Ligue des Champions contre Naples, les Français du FC Barcelone ont effectué leur retour à l’entraînement.

Pas de Liga, mais des espoirs ô combien intacts en Ligue des Champions. Et ce à quelques jours d’un 8e de finale retour qui opposera le FC Barcelone à Naples (1-1 au match aller). Afin de rejoindre Lisbonne, et le Final 8, les Catalans viennent d’enregistrer plusieurs bonnes nouvelles. Qui concernent toutes des joueurs français !

Ainsi, Antoine Griezmann, revenu de blessure, a participé à une (bonne) partie de l’entraînement collectif du Barça aujourd’hui. Au même titre qu’Ousmane Dembélé et Clément Lenglet qui, lui, a disputé l’ensemble de la séance. Griezmann, touché au quadriceps droit lors de l’avant-dernière journée de championnat, devrait bel et bien répondre présent face aux Napolitains le 8 août. Clément Lenglet également, du moins si Quique Setién lui offre une place de titulaire.

Reste enfin à savoir si Dembélé, absent depuis six mois en raison d’une blessure à la cuisse, sera aligné par son entraîneur. En dépit de son retour, on peut en douter. Mais un risque sera-t-il pris pour l’intégrer dans le groupe en cas de qualification pour le Final 8 ? Possible.