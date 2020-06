FC Barcelone : un nouveau chouchou pour Lionel Messi ?

true

Le FC Barcelone ira défier le Celta Vigo en Galice pour le compte de la 32e journée de Liga (17h). L’occasion pour Riqui Puig (20 ans) de se mettre enfin en évidence ?

Le mano-a-mano à distance continue entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Cet après-midi (17h), les hommes de Quique Setién tenteront de repasser devant ceux de Zinédine Zidane à Vigo, où le Celta les attend de pied ferme.

Pour reprendre trois points d’avance sur le Real Madrid, qui se déplacera demain à Barcelone pour affronter l’Espanyol (22h), l’entraîneur du Barça pourrait donner sa chance à un certain Riqui Puig. Ce samedi, la presse catalane en est effet persuadé : le jeune milieu sera titulaire en Galice en raison du départ presqu’acté d’Arthur Melo à la Juventus Turin, et des absences de Sergio Busquets et Frenkie De Jong dans l’entrejeu.

« C’est ton heure »

« C’est ton heure », explique Mundo Deportivo en couverture, où on peut voir Puig discuter avec Lionel Messi en tête-à-tête. SPORT ne dit pas autre chose… L’intéressé (22 ans) fait partie des jeunes joueurs du club catalan en qui le capitaine argentin croit énormément, au même titre qu’Ansu Fati. Setién le sait et pourrait donc profiter de cette aubaine pour lui montrer qu’il sait aussi l’écouter dans ses compositions d’équipe.

#PortadaSPORT 📰 🔵🔴 Ansu, Riqui… ¡OS TOCA! ✍️ Preacuerdo de Arthur con la Juventus https://t.co/az3a6TN3YF — Diario SPORT (@sport) June 26, 2020