FC Barcelone : un nouveau couac affaiblit Lionel Messi 

Cristiano Ronaldo n’en a pas perdu une miette. Installé dans les loges du stade Santiago-Bernabeu dimanche soir, l’attaquant portugais de la Juventus Turin a vu de A à Z la défaite du FC Barcelone contre le Real Madrid (0-2).

📰 #PortadaSPORT 🆘 MESSI 🔵🔴 El Barça, obligado a construir un proyecto ganador para Leo https://t.co/Ue8eSZCYZS — Diario SPORT (@sport) March 2, 2020

CR7 a sans doute dû se délecter de la prestation fantomatique de Lionel Messi, sans doute la plus grosse désillusion de ce Clasico. Transparent toute la soirée, l’attaquant du Barça a été une des victimes de l’animation exclusivement axiale d’une attaque blaugrana qui ne parvient pas à se renouveler. Pour que le cauchemar soit encore plus visible, « La Pulga » n’a plus marqué ni même délivré la moindre passe décisive depuis que Cristiano Ronaldo a rejoint la Juve à l’été 2018.

Messi ne marque plus loin du Camp Nou

Il ne sert de faut de toute façon à rien de chercher un but récent de Messi loin du Camp Nou. C’est simple : le capitaine du FC Barcelone n’a plus marqué à l’extérieur depuis trois mois et un match à Madrid, face à l’Atlético. Sur ses 18 buts en Liga, seulement trois ont eu lieu hors Barcelone. La bonne nouvelle, puisqu’il y en a une, c’est que le Barça reçoit la Real Sociedad samedi en Liga (18h30). Et accueillera mi-mars Naples en 8e de finale retour de la Ligue des champions (1-1 à l’aller).