FC Barcelone : un nouveau couac entre Messi et Griezmann ?

true

La défaite du FC Barcelone à Valence samedi en Liga (0-2) a encore étalé au grand jour le manque de connexion entre Lionel Messi et Antoine Griezmann.

Le FC Barcelone ne donne plus de signes encourageants à chaque début d’année civile. Souvent performants en entame de saison, les Blaugrana connaissent toujours un coup de mou en plein hiver. Ils ont confirmé ce défaut récurrent majeur samedi en Liga.

Incapable de se sortir du piège mis en place par les joueurs FC Valence, la bande à Lionel Messi s’est logiquement inclinée en ne montrant presque rien (0-2). La presse catalane n’a pas caché son inquiétude alors que le Real Madrid a pris trois points d’avance en tête du classement en s’imposant à Valladolid (1-0). Messi, encore une fois, a été le meilleur joueur du Barça et a mis sous l’éteignoir le pauvre Antoine Griezmann.

Messi et Griezmann retombent dans leurs travers

Orphelins de Luis Suarez, qui ne reviendra pas avant le mois de mai, les deux hommes ont encore eu un mal fou à se trouver à Mestalla. Placés en pointe du 3-5-2 de Quique Setién et bien pris par Gabriel Paulista et Ezequiel Garay, les attaquants blaugrana n’ont échangé que 8 passes et tenté seulement 5 frappes, toutes œuvres de l’Argentin ! Si Griezmann a inscrit un doublé salvateur face à Ibiza (D3, 2-1), en Coupe du Roi, il semble clair qu’il ne peut tenir un rôle de 9 pur. Selon L’Équipe, les dirigeants du Barça hésitent encore à recruter un avant-centre cet hiver. Cette prestation devrait les pousser à s’activer même si Ousmane Dembélé se remet d’une blessure à la cuisse droite.