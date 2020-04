FC Barcelone : un partenaire de Messi imite une légende… du Real Madrid

true

Tout juste arrivé, l’attaquant du FC Barcelone Martin Braithwaite s’est fait remarquer en adoptant la coupe de Ronaldo… qui a brillé au Real Madrid.

Martin Braithwaite a débarqué au FC Barcelone à la surprise générale. Certes, l’attaquant danois réalisait une belle saison avec Leganés, mais de là à imaginer que les Catalans feraient appel à lui pour combler le vide laissé par la blessure de Luis Suarez… Néanmoins, l’ex-Toulousain a réalisé des débuts impressionnants.

Mais il vient peut-être de commettre une erreur impardonnable aux yeux des supporters. En effet, il s’est fait raser la tête de la même façon que le Brésilien Ronaldo lors de la Coupe du monde 2022. Or, si R9 a passé une saison au Barça, en 1996/97, il est surtout resté cinq ans au Real Madrid, de 2002 à 2007.

Braithwaite n’a plus qu’à espérer que cette coupe lui portera autant bonheur qu’à son illustre devancier. En effet, en 2002, donc, Ronaldo, en plus de remporter la Coupe du monde et un transfert au Real, avait été sacré Ballon d’Or.