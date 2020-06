FC Barcelone : une ancienne cible de Messi pour remplacer Zubizarreta à l’OM ?

true

Parti du FC Barcelone dans une situation conflictuelle avec les cadres dont Messi, Pep Segura pourrait rebondir… à l’OM !

Il y a un an, le directeur sportif du FC Barcelone Pep Segura quittait le club catalan. En conflit avec les cadres du vestiaire dont Lionel Messi, Sergio Busquets ou Gerard Piqué, le dirigeant avait également été mis à mal par un possible retour de Neymar qu’il n’appelait pas vraiment de ses vœux, rappelant notamment la « trahison » du joueur au moment de son départ en 2017.

Ce proche de Josep Maria pourrait-il rebondir un an plus tard du côté l’OM ? C’est en tout cas l’hypothèse évoquée par plusieurs médias espagnols et relayée par Mundo Deportivo ce vendredi. Jacques-Henri Eyraud aurait en effet privilégié son profil dans la quête du Head of Football annoncée depuis des semaines.

Une arrivée qui aurait forcément une saveur particulièrement dans la mesure où Pep Segura viendrait combler le départ d’Andoni Zubizarreta, lui aussi passé par le poste de directeur sportif de l’OM…