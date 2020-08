FC Barcelone : une menace plane encore sur Messi et Griezmann

Ce samedi soir (21h), le FC Barcelone joue le match le plus important de sa fin de saison pour l’instant : son huitième de finale retour de Ligue des Champions face à Naples. Après avoir ramené le nul d’Italie (1-1) en février, le Barça doit finir le travail au Camp Nou pour rejoindre le « final 8 » de la compétition à Lisbonne.

Forcément, Quique Sétien a la pression. Le coach blaugrana se sait menacé en cas d’élimination prématurée mais il n’est pas le seul à jouer très gros ce soir. En effet, en cas de carton jaune sorti par l’arbitre turc Cüneyt Çakir contre le Napoli, Lionel Messi, Antoine Griezmann et Nelson Semedo ne pourront pas disputer l’éventuel quart de finale de la compétition. Probablement contre le Bayern Munich (vainqueur 3-0 de Chelsea en Angleterre avant la coupure).

L’enjeu est d’autant plus grand pour Messi and Co que l’UEFA a décidé de faire une fleur aux joueurs sous la menace d’une suspension à l’occasion du « final 8 ». En cas de qualification ce soir, l’instance européenne fera sauter l’épée de Damoclès au dessus de la tête de Messi, Griezmann et Semedo. Dès lors, la seule manière pour un joueur de manquer une hypothétique demi-finale ou la finale sera de prendre un carton rouge direct ou d’être blessé.

