FC Barcelone : une nouvelle légende du Bayern chatouille Messi

Avant le choc FC Barcelone – Bayern Munich, les légendes bavaroises semblent s’être données le mot pour rabaisser Lionel Messi.

Si en Catalogne, on pense que Lionel Messi fait peur au Bayern Munich avant le choc de Ligue des Champions de vendredi soir, en Allemagne le message véhiculé est très différent. Après Lothar Matthäus et Karl-Heinz Rummenigge, qui ont tout deux fait part de leur confiance avant d’affronter le Barça et son astre argentin, une autre légende bavaroise est sorti du bois dans « Bild ».

Grand attaquant du Bayern Munich à la fin des années 90 et au début des années 2000, passé par l’OL ensuite, Giovane Elber y est allé de sa petite provocation contre Lionel Messi. Le Brésilien ne voit plus l’Argentin comme le meilleur footballeur de la planète :

«À ce jour, Lewandowski est meilleur que Messi. J’adore ce que fait Messi et comment il joue, il est un joueur de premier plan depuis de nombreuses années, un génie, mais cette année Lewandowski a donné un récital. Il peut tout faire et il transforme chaque balle qui le touche en but. Et il continuera à le faire. Il réalise une saison spectaculaire », s’est enflammé Elber. Il y a des pendules à remettre à l’heure pour « la Pulga »…