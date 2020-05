FC Barcelone : une rumeur mercato à déjà oublier

false

Le quotidien espagnol, El Mundo Deportivo, affirme que Kai Havertz, le milieu de terrain du Bayer Leverkusen, n’est pas suivi par le FC Barcelone.

On le considère comme le nouveau prodige du football allemand. Milieu de terrain du Bayer Leverkusen, Kai Havertz déchaine déjà les passions et alimente, depuis des semaines, les rumeurs au sujet du prochain mercato estival. Et, comme souvent, son nom a aussitôt été associé à un grand d’Espagne, en l’occurrence le FC Barcelone.

Au vu des finances du club catalan, touché par la crise du COVID-19, l’information pouvait déjà paraître surprenante. Surtout que le joueur est estimé à près de 90 millions d’euros. C’est finalement le quotidien espagnol, Mundo Deportivo , qui a tordu le cou à cette rumeur.

Havertz n’est pas suivi par le Barça

L’Allemand ne serait absolument pas dans les petits papiers de la direction du Barça. Qui concentrera ses efforts sur Lautaro Martinez, l’attaquant de l’Inter Milan. Havertz, lui, pourrait filer au Bayern Munich, qui a l’habitude de souffler les meilleurs joueurs allemands à ses concurrents en Bundesliga.