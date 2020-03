FC Barcelone : une victime mythique de Messi évoque son humiliation avec humour

Et parmi eux un certain Jérôme Boateng. Le défenseur du Bayern Munich reste en effet dans les mémoires collectives pour la manière dont il a subi un dribble dévastateur de Lionel Messi à l’occasion d’un match de Ligue des champions.

Le 6 mai 2015, en demi-finale aller de C1, le numéro 10 du FC Barcelone avait en effet subi de la loi de la Pulga, avec un dribble… et une chute qui avaient fait le tour du monde. Mais près de cinq années plus tard, le défenseur allemand semble prendre ce souvenir avec le souvenir.

honestly I would love to see each one of you defending against messi ?￰゚リツ https://t.co/Jflx1R4NsR

— Jerome Boateng (@JB17Official) March 18, 2020