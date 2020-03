FC Barcelone : Xavi fait des annonces qui vont ravir Lionel Messi !

true

Ancien partenaire de Lionel Messi au FC Barcelone, Xavi, qui a débuté une carrière d’entraîneur au Qatar, veut revenir en Catalogne pour coacher.

Cet hiver, le FC Barcelone a tenté de faire venir Xavi pour succéder à Ernesto Valverde. Mais l’ancien milieu de terrain de génie a refusé de se libérer de son contrat avec Al Sadd (Qatar). Parce qu’il ne s’entend pas avec le président blaugrana, Josep Maria Bartomeu ? Dans une interview à La Vanguardia, il a juré que non. Il a surtout assuré qu’il viendrait entraîner son club de cœur et dévoilé un programme ambitieux.

« J’ai très envie de revenir, c’est une certitude. Je peux apporter quelque chose aux joueurs avec mon expérience d’entraîneur. Mais j’ai fait comprendre au Barça que je me voyais dans un projet qui part de zéro et dans lequel la prise de décisions serait mienne. Un changement de direction nécessaire ? Je ne me cache pas. Je veux travailler avec des gens en qui j’ai confiance. »

« Il ne doit pas y avoir de choses toxiques à proximité du vestiaire. Je veux travailler avec des gens loyaux. Nous parlons de Carles Puyol, qui était capitaine, et Jordi Cruyff, un excellent homme d’affaires avec beaucoup d’expérience dans le secrétariat technique. C’est une structure horizontale, même si le dernier mot me reviendra. »

#CulersAtHome 1⃣5⃣ 🥁🎹🎺🎸Show off your musical talent! Learn how to play the Barça anthem with an instrument and send us your video 📲 🏡 #StayAtHome pic.twitter.com/YOlIazYdKO — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) March 29, 2020

« L’identité du président ? Ce ne serait pas définitif, mais j’insiste pour une harmonie totale. Après, c’est un idéal, et je ne sais pas si on y arrivera… Moi, je n’ai rien contre personne. Je n’ai pas de mauvaise relation avec Bartomeu, et je m’entends bien avec Laporta ou Victor Font. Je suis avec tous ceux qui aiment bien le Barça. »