FC Barcelone : Xavi, Mbappé…le Barça du futur comme dans un rêve

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Victor Font, a une idée précise : mettre Xavi sur le banc de touche et espérer Kylian Mbappé (PSG) sur le terrain.

Il n’est déjà plus un inconnu pour les très nombreux supporters du FC Barcelone. Et pour cause, Victor Font prépare, et depuis des mois, l’élection à la présidence du club catalan, attendue pour 2021. Et c’est logiquement qu’il se répand dans les médias afin de présenter son plan d’action. Ou plutôt son mercato idéal, lui qui risque fort d’en faire saliver certains au travers de ses attentes.

Dans le viseur, Xavi, qui, avec Font, ne pourra plus reculer face à la proposition d’entraîner le Barça. Et en attaque, pas de Neymar, ni de Griezmann, mais surtout Kylian Mbappé, l’attaquant du Paris Saint-Germain. Attendu, comme vous le savez, au Real Madrid dans les prochaines années. Propos accordés au quotidien, Sport.

« Je suis plus Kylian Mbappé que Neymar »

« Xavi sera la pierre angulaire de notre projet sportif pour les dix prochaines années. Nous travaillons avec l’idée qu’il sera notre entraîneur. Je suis plus Kylian Mbappé que Neymar. Ce dernier est plus créatif mais le Français me paraît plus concentré sur le football ».