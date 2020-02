FC Barcelone : Xavi, prolongation de Messi, Trincão… Abidal lâche ses vérités

true

Sur le dossier Xavi

« Il n’y avait pas d’offre. S’il en a une, il doit la montrer parce que je ne l’ai pas vu. Lors de la première réunion que nous avons eue, Xavi a écouté et lors de la seconde, il a dû nous faire part de son plan. Ce qui est ressorti dans la presse était plus politique que sportif (…) Je ne suis pas contrarié. J’ai fait mon travail. J’ai rencontré quelques entraîneurs et rien n’a fuité. Il est impossible de signer quelqu’un si vous ne lui parlez pas. A partir de là, ce qui s’échappe s’échappe ».

Sur l’intérêt de prendre Xavi rapidement

« Il n’a pas tellement d’expérience. C’est vrai qu’il est de la maison. (…) Mais ça peut ou non être son moment. Le club a misé sur Quique Setién pour deux ans et nous avons confiance en lui. La porte sera toujours ouverte pour Xavi. Je ne sais pas si je serai là, mais le Barça laissera toujours la porte ouverte ».

Sur la prolongation de Messi

« Les négociations ont commencé avec le président et Oscar Grau. L’idée est de signer un contrat plus long qu’un renouvellement annuel. Suis-je optimiste ? Je le suis. Nous avons le meilleur joueur du monde et nous ne devons pas le perdre. Nous devons être optimistes. Je pense que Messi est heureux ici. Il aime son travail. Il montre son meilleur niveau en allant chercher des records. Nous, en tant que club, voulons le rendre plus heureux. Et pour cela, nous devons lui donner de meilleurs coéquipiers, une meilleure équipe chaque année et la possibilité de gagner des titres. Je pense qu’avec Leo, nous parviendrons à un accord. Il sait que le Barça en a besoin ».

Sur la signature de Trincão

« Nous anticipons le marché comme nous l’avons fait avec De Jong. Ce sont des acteurs différents, mais il est très facile d’attendre qu’un joueur explose puis d’aller l’acheter. Cela peut être un risque car cela coûte 31 millions d’euros, mais si vous restez ici pendant 10 ans, c’est sûr qu’il sera bon marché. Sa projection à Barcelone est claire, maintenant l’avenir nous le dira. C’est la même chose que nous avons fait avec Arthur. Son arrivée était avancée (…) Nous avons fait avance l’opération car cela pouvait devenir compliqué. D’autres équipes essaient de faire comme nous et d’anticiper autant que possible les signatures ».

Sur l’arrivée de Matheus Fernandes

« C’est un joueur que nous suivons depuis qu’il a 18 ans. Nous voulons qu’il s’adapte rapidement à l’Europe et, par conséquent, nous l’avons laissé à Valladolid. Il doit grandir pour venir au Barça ».