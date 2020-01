Girondins – Mercato : Giroud avec Messi, la piste est relancée au Barça !

true

Olivier Giroud devait s’engager à l’Inter Milan ce week-end. On est mercredi et il n’a toujours rien signé. L’Équipe, dans son édition du jour, donne les raisons de cet échec et explique que les raisons de ce retard sont dus à Marina Granovskaïa.

La directrice générale de Chelsea, n’a pas oublié les conditions rocambolesques du départ d’Antonio Conte en juillet 2018, et mettrait des bâtons dans les roues de ce dossier pourtant bien engagé. Pendant ce temps, Giroud patiente en sachant qu’il n’a pas de temps à perdre dans la perspective de l’Euro (du 12 juin au 12 juillet). Sa priorité reste toujours l’Inter, mais d’autres portes peuvent s’ouvrir pour le champion du monde.

Giroud intègre le casting de feu du FC Barcelone

Mundo Deportivo, dans son édition du jour, affirme ainsi que le FC Barcelone pense à lui pour remplacer Luis Suarez cet hiver ! L’attaquant de Chelsea a été ajouté au casting déjà bien fourni par Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Rodrigo (FC Valence) et Fernando Llorente (Naples). La piste menant à Timo Werner ne serait déjà plus d’actualité en Catalogne. De leur côté, les Girondins de Bordeaux veulent toujours un attaquant, en prêt, cet hiver. En L1, Giroud serait au moins sûr de jouer.