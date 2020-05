Juventus, FC Barcelone : Cristiano Ronaldo et Messi sur la voie du déclin ?

true

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, les deux stars du football mondial, semblent inoxydables. Mais Arsène Wenger pressent leur déclin.

A respectivement 35 et 32 ans, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ne semblent pas franchement souffrir du poids des années. Les deux stars de la planète football continuent d’être au sommet et pour le moment, aucun indicateur ne semble plaider pour la fin de leur ère.

Mais pourtant, sur l’antenne de BeIN SPORTS, Arsène Wenger a estimé que les deux hommes arrivaient sans doute au bout de la route. « Nous n’avons jamais vu des joueurs comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui peuvent absolument tout créer dans n’importe quelle situation difficile, mais je pense que leur règne touche à sa fin. Mais il s’agit maintenant de la prochaine génération », a estimé l’ancien manager d’Arsenal.

Et pour lui, c’est du côté du PSG que se trouve désormais la relève. « La prochaine génération est peut-être française : pour le moment les principaux acteurs pourraient être Mbappé, et bien sûr Neymar », a conclu Wenger.