Juventus Turin, FC Barcelone : Cristiano Ronaldo piste Trezeguet, Messi lance Setién

Le temps passe mais ne semble pas avoir de prise sur Cristiano Ronaldo et Lionel Messi qui restent les leaders incontestés de leur club. Les stars de la Juventus Turin et du FC Barcelone l’ont encore prouvé ce soir en offrant la victoire aux leurs.

Cristiano Ronaldo a été le premier à se mettre en évidence, et pas seulement parce que le match de la Juventus Turin a démarré un quart d’heure plus tôt. L’attaquant portugais a confirmé sa série folle en ouvrant le score, avant de marquer le but de la victoire face à Parme (2-1). Décisif en championnat pour la septième fois consécutive, CR7 marche sur les traces d’un certain David Trezeguet. L’attaquant français, en décembre 2005, avait marqué lors de neuf matchs d’affilée. Un défi forcément à la mesure de la star portugaise.

7 – Cristiano Ronaldo est le 1er joueur de la Juventus à marquer lors de 7 matches consécutifs en Serie A depuis David Trezeguet en décembre 2005 (9 matches). Tornado. #JuveParma pic.twitter.com/CwOnIUPkKj — OptaJean (@OptaJean) January 19, 2020

Lionel Messi, de son côté, a mis plus de temps à faire parler son talent avec le FC Barcelone. Globalement, les Blaugrana version Quique Setién ont d’ailleurs éprouvé quelques difficultés à faire la différence. Le numéro 10 argentin l’a longtemps symbolisé avec quelques tentatives au manque de précision inhabituel. Mais en une action, un magnifique jeu à trois avec Griezmann et Vidal, Messi a délivré les siens pour offrir la victoire contre Grenade (1-0). De quoi lancer parfaitement l’ère de son nouveau coach qui pourra continuer son travail dans une relative sérénité.