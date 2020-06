Liga : FC Barcelone – Athletic Bilbao, les compos (Griezmann aux côtés de Messi et Suarez)

true

Pour la première fois depuis la reprise de la Liga, Luis Suarez, Antoine Griezmann et Lionel Messi sont titularisés sur le front de l’attaque.

Petit événement ce soir pour le choc entre le FC Barcelone et l’Athletic Bilbao au Camp Nou : Antoine Griezmann, Luis Suarez et Lionel Messi sont titularisés pour la première fois depuis janvier et la blessure au genou de l’Uruguayen. Celui-ci est apte depuis la reprise de la compétition mais Quique Sétien n’a pas souhaité précipiter les choses.

Seulement, il y a urgence désormais au Barça, qui s’est fait rejoindre au classement par le Real Madrid le week-end dernier, après le nul catalan sur la pelouse du FC Séville (0-0) et la victoire des Merengue chez la Real Sociedad (2-1). Les hommes de Zidane sont devant grâce à la différence de buts particulière (0-0 ; 2-0). S’ils gagnent tous leurs matches, ils seront champions.

Au Barça, on a passé ces derniers jours à ruminer contre les faveurs arbitrales supposées envers le Real, destinées à empêcher le FCB de remporter un troisième sacre de rang, le 9e sur les 12e dernières années. La meilleure des réponses viendra du terrain, comme toujours, et ce soir, le Barça pourra compter sur sa MSG.

FCB : Ter Stegen – Semedo, Piqué, Lenglet, Alba – Vidal, Busquets, Arthur – Messi, Suarez, Griezmann.

Athletic : Simon – De Marcos, Yeray, Nunez, Balenziaga – Vesga, Unai Lopez, Lekue – Sancet, Williams, Cordoba.