PSG, FC Barcelone – Mercato : Neymar ou Mbappé cet été, il n’y a pas photo pour les supporters du Barça !

true

Interrogé sur le prochain mercato estival, les supporters du FC Barcelone préfèreraient voir Kylian Mbappé débarquer plutôt que Neymar.

Neymar n’a plus la côte au FC Barcelone, où Kylian Mbappé, l’autre star du PSG, pourtant clairement fan du Real Madrid, est plébiscité par les supporters catalan. C’est ce que laisse clairement apparaître un sondage réalisé par Mundo Deportivo.

Et le meilleur buteur de l’année 2⃣0⃣1⃣9⃣ est… @KMbappe ! Savez-vous combien de ⚽️ a-t-il marqué en 🔴🔵 ? — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 29, 2019



Dans celui-ci, 80% des votants disent « Non » à un éventuel retour au Barça de Neymar. A cette même question, il y avait déjà eu un « Non » massif en juin dernier, mais à 71%.

En revanche, 81% des votants affirment préférer le recrutement de Mbappé plutôt qu’un retour de Neymar. Les caprices du Brésilien et son départ en 2017 semblent donc lui avoir fait perdre beaucoup de crédit aux yeux des supporters blaugrana.