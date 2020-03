Real Madrid – FC Barcelone (2-0) : Messi aurait piqué une grosse colère dans le vestiaire

true

Battu dimanche soir lors du Clasico sur la pelouse du Real Madrid (0-2), le FC Barcelone s’enfonce encore un peu plus dans la crise. Une crise que vit d’ailleurs très mal Lionel Messi, plus isolé que jamais depuis la blessure de Luis Suarez et qui ne s’estime pas assez soutenu par ses partenaires et les joueurs censés faire face aux absences.

Résigné, désavoué… Setién a laissé couler

Dans le vestiaire, après la rencontre au stade Santiago Bernabeu, l’Argentin aurait laissé exploser sa colère contre ses coéquipiers. C’est en tout cas ce qu’affirme Eduardo Inda, le journaliste vedette de l’émission « El Chiringuito de Jugones », qui voit dans cette rage un désaveu du nouvel entraîneur blaugrana Quique Setién.

« Messi a dit : « Vous ne pouvez pas jouer contre le Real Madrid comme ça ! » Il l’a même répété plusieurs fois. Les joueurs ont ensuite regardé Setién qui était très touché par la situation. Le discours de Messi aurait sonné comme un désaveu de l’entraîneur », explique le journaliste à l’occasion de l’une de ses fameuses « Exclusivinda ».