Real Madrid – FC Barcelone : Messi fait passer un frisson d’inquiétude avant le Clasico

Dans quelques heures, le FC Barcelone va défier le Real Madrid à Santiago Bernabeu, avec l’ambition d’enterrer son rival pour la Liga. Pour cela, le club catalan doit évidemment compter sur un très grand Lionel Messi, l’arme offensive numéro un des Blaugrana.

Mais à quelques heures de la rencontre, une petite inquiétude est venue gagner les supporters catalans. En cause, une séquence diffusée par le FC Barcelone à la descente du bus. Séquence où l’on voit Lionel Messi quitter le bus en boitant assez nettement.

