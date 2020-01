Résultat Coupe du Roi : le FC Barcelone cartonne Leganés (5-0) et file en quarts

true

On jouait ce soir au Camp Nou, le stade du FC Barcelone. Un 8e de finale de Coupe du Roi qui opposait les Catalans au club de Leganés. Et de toute évidence, la rencontre fut placée sous le signe de la réussite française.

C’est en effet Antoine Griezmann qui a ouvert le score dès la 4e minute de jeu. A la réception d’un centre de Semedo, l’ancien attaquant de l’Atlético Madrid, au point de pénalty, trompait Cuellar d’une imparable frappe croisée.

And Griezmann has another goal waved off! The play was offside by millimeters! 😤😤😤 pic.twitter.com/zvAieh2SKW — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 30, 2020

Vingt-quatre minutes plus tard, sur un corner de Lionel Messi, c’est Clément Lenglet qui inscrivait son second but de la saison. Au retour des vestiaires, le génie argentin y allait de son petit but personnel, au terme d’une longue chevauchée et d’un tir dévié dans la surface de réparation (3-0, 59e). Débordée, incapable de porter un quelconque danger dans le camp du Barça, Leganés encaissait même un quatrième but en fin de match.

A la 78e minute, Arthur poursuivait en effet le festival offensif, avant que la Pulga ajoute un cinquième but (89e) et envoie Quique Setién et les siens en quarts de finale de la Coupe du Roi.