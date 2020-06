Résultat Liga : FC Barcelone 1-0 Athletic Bilbao (terminé)

true

Grâce à un but d’Ivan Rakitic en seconde période, un petit Barça a battu les Basques de Bilbao et repris provisoirement les commandes du classement.

Ça a été laborieux mais, mine de rien, le FC Barcelone a réalisé un petit exploit. Car ça faisait trois ans qu’il n’avait pas battu l’Athletic Bilbao. Ce soir, il lui a fallu combattre jusqu’au bout, il s’est souvent pris le mur basque en pleine tête mais il a fini, à force de persévérance, par trouver la faille à la 70e minute par Ivan Rakitic.

Et c’est bien là l’essentiel. Avec ces trois points, les Blaugranas prennent autant de longueur d’avance sur le Real Madrid, qui accueille le mal-classé Majorque demain soir. De cette partie, on retiendra, côté Barça, la grande forme de Lionel Messi, encore et toujours, ainsi que la belle entrée de Riqui Puig.

Mais à part ça, les points négatifs ont été nombreux : Antoine Griezmann continue de jouer à contre-emploi, Luis Suarez est encore loin d’avoir la forme après avoir passé cinq mois sans jouer, Gerard Piqué semble s’être blessé aux adducteurs, l’équipe manque de percussion quand Ansu Fati n’est pas sur le terrain (donc à la place de Griezmann…), etc. Bref, ce Barça est leader mais il est loin d’avoir rassuré !