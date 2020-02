Résultat Liga : FC Barcelone 2-1 Getafe (terminé)

true

Grâce à des buts d’Antoine Griezmann (34e) et Sergi Roberto (39e), le FC Barcelone a battu Getafe, revenant à hauteur du Real Madrid en tête du classement et mettant les banlieusards madrilènes (3es) à dix points. Mais que ce fut dur pour les Catalans, qui ont encaissé un but par Angel à la 66e et qui ont plié en de multiples occasions.

Getafe a joué crânement sa chance dès le coup d’envoi et s’est procuré de multiples occasions de premier plan. Il a même ouvert le score après vingt minutes mais Samuel Umtiti avait été victime d’un coup de coude du buteur au départ de l’action. Un ou deux pénaltys auraient pu être sifflé en sa faveur, également, pour des fautes de Gerard Piqué.

Dans le jeu, ça reste franchement inquiétant pour le Barça. En plus, Lionel Messi n’a plus marqué depuis quatre matches et, même s’il a été passeur décisif pour Griezmann sur l’ouverture du score, les deux hommes ont toujours autant de mal à se trouver. Le Français a aussi manqué deux grosses occasions, preuve que sa confiance n’est pas au top.