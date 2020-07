Résultat Liga : le FC Barcelone enfin convaincant à Villarreal, Griezmann se réveille (4-1)

false

Au terme d’un match abouti pour la première fois depuis longtemps, le FC Barcelone a ramené une victoire importante sur la pelouse de Villarreal (4-1).

Une fois n’est pas coutume ces dernières semaines, le FC Barcelone aura plus marqué les esprits que le Real Madrid ce week-end. Après la victoire difficile et contestée du Real à Bilbao plus tôt dans la journée (1-0), les hommes de Quique Setién ont enfin convaincu dans le jeu pour s’offrir un succès salvateur à Villarreal (4-1).

Un match marqué par le réveil d’Antoine Griezmann, impliqué et dont l’entente avec Lionel Messi semble enfin se dessiner. Après avoir poussé, par sa position idéale, Pau Torres à un but contre son camp (4e), le Français y est allé de son but, profitant d’une talonnade astucieuse de Messi pour glisser un lob magnifique (45e). Entre temps, Villarreal a cru revenir dans le match par Gerard Moreno (14e) avant d’être douché par une belle frappe enroulée de Luis Suarez (45e). Entré en fin de match, Ansu Fati a donné une ampleur définitive à la victoire barcelonaise (87e).