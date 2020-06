Résultat Liga : Real Majorque 0-4 FC Barcelone (terminé)

true

Grâce à des buts de Vidal, Braithwaite, Alba et Messi, le Barça s’est tranquillement imposé chez le promu majorquin. Lionel Messi a été énorme.

Victoire facile du FC Barcelone sur la pelouse du promu majorquin (4-0), qui permet à Lionel Messi et ses partenaires de prendre provisoirement cinq points d’avance en tête de la Liga sur le Real Madrid. Les Merengue accueilleront Eibar demain. Arturo Vidal a facilité la vie des Catalans en ouvrant le score de la tête dès la 2e minute sur un joli centre de Jordi Alba.

Ensuite, le show Messi a commencé avec des actions bien senties, des passes lumineuses et des chevauchées dévastatrices. L’Argentin a été passeur décisif (de la tête !) pour le premier but de Martin Braithwaite sous le maillot « blaugrana » (37e) puis pour Jordi Alba (79e) sur une action déjà vue mille fois mais qui passe à chaque fois (passe lobée par dessus la défense adverse). A la 94e, il a clôturé la marque d’une belle frappe du droit en pleine lucarne.

Seul point noir de la soirée barcelonaise : la nouvelle sortie décevante d’Antoine Griezmann. Aligné en pointe, le Français s’est bien battu, comme d’habitude, mais il n’a pas tiré une seule fois au but en 55 minutes passées sur la pelouse et sa connexion avec Messi à une nouvelle fois été faible. Il a été remplacé par le revenant Luis Suarez, déjà bien en jambes et qui aurait pu marquer à deux reprises. Sachant que le Cannibale est un titulaire quasi certain quand il est en forme, que Messi est indéboulonnable, Griezmann peut commencer à s’inquiéter pour sa place vu la forme de Braithwaite, la présence de Fati et le retour annoncé de Dembélé…