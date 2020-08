Résultat Ligue des champions : le Bayern détruit le FC Barcelone dans un match dingue (4-1, mi-temps)

false

Impressionnant, le Bayern Munich a passé le FC Barcelone à la lessiveuse au cours de cette première période à Lisbonne (4-1).

Le choc entre le Bayern Munich et le FC Barcelone était attendu au tournant. Au final, à la manière d’une Allemagne 2014 face au Brésil (7-1), le club bavarois fait vivre un cauchemar à la bande de Lionel Messi. Pourtant, après l’ouverture du score rapide de Muller (1-0, 4e), le FC Barcelone a bénéficié d’un joli coup de pouce quand Alaba, d’un dégagement totalement raté, a expédié le ballon dans sa propre lucarne (1-1, 7e).

Le sourire du défenseur autrichien laissait pourtant apparaître la sérénité des Bavarois. Et on a mieux compris pourquoi par la suite. Perisic, d’une frappe puissance dans un angle fermé (21e), Gnabry au terme d’un joli mouvement collectif (27e) puis Muller sur un service de Kimmich (31e) ont rendu l’addition bien lourde à digérer pour les Blaugranas. Et il reste encore 45 minutes à jouer…