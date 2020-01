Tribune supporters : du virage s’élèvera, l’histoire d’un chant

false

Cette semaine voit le FC Barcelone, le Real Madrid, l’Atlético et Valence participer à la première édition de la Supercoupe d’Espagne new look. Celle-ci réunira désormais les deux finalistes de la Coupe du Roi plus les deux premiers de Liga ou leurs suivants, dans le cas où les uns seraient les autres (Barça champion et finaliste, par exemple). Le tout se jouera en Arabie Saoudite qui, c’est bien connu, est une ancienne colonie ibérique. Inutile de regarder sur wikipedia, c’est une blague…

Pour cette première tribune supporters de l’année, nous mettons le cap sur la Catalogne pour le célèbre « El Cant del Barça ». Une chanson qui vaut beaucoup pour sa partie finale, quand tout le Camp Nou reprend le mot Barça à l’unisson. Lorsque l’enjeu est de taille, comme lors d’un Clasico ou d’une demi-finale de Champions League, c’est vraiment impressionnant.

« El Cant del Barça » a été créé en 1974, à l’occasion du 75e anniversaire du club. On était alors à la fin de la dictature franquiste et les paroles peuvent se lire comme un cri du cœur du catalanisme à l’encontre de la politique de répression contre les langues régionales.

Depuis que le FC Barcelone est devenu un club global, attirant à chaque match une quantité impressionnante de supporters étrangers, les paroles du « Cant » sont affichés sur les écrans géants. Mais, on le répète, le plus important, c’est de hurler Barça à la fin. Et de taper des mains après les premières et deuxième phrases.

Tot el camp (Tout le stade !)

És un clam (Est une clameur !)

Som la gent blaugrana (Nous sommes les blaugranas)

Tant se val d’on venim (De n’importe où d’où nous venons)

Si del sud o del nord (Du sud ou du nord)

Ara estem d’acord (Maintenant nous sommes d’accord)

Estem d’acord (Nous sommes d’accord)

Una bandera ens agermana (Un drapeau nous rassemble)

Blaugrana al vent (Blaugrana au vent)

Un crit valent (Un cri courageux)

Tenim un nom el sap tothom (Nous avons un nom, tout le monde le connaît)

BARÇA BARÇA BAAAAARÇA ! (Barça, Barça, BAAAARÇA !!!!!)

Jugadors (Joueurs !)

Seguidors (Supporters !)

Tots units fem força (Notre union fait notre force)

Són molts anys plens d’afanys (Beaucoup d’années sacrifiées)

Són molts gols que hem cridat (Beaucoup de buts célébrés)

I s’ha demostrat s’ha demostrat (Et c’est démontré, c’est démontré)

Que mai ningú no ens podrà tòrcer (Que jamais personne ne nous vaincra)

Blaugrana al vent (Blaugrana au vent)

Un crit valent (Un cri courageux)

Tenim un nom el sap tothom (Nous avons un nom, tout le monde le connaît)

BARÇA BARÇA BAAAAARÇA ! (Barça, Barça, BAAAARÇA!!!!)