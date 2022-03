Haaland aurait choisi sa destination, le Real serein pour Mbappé, le Barça passe la seconde au Mercato

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

AS : « Haaland oui … mais d'abord (le foot) »

Erling Haaland montrant du doigt un ballon, AS fait une Une Mercato qui n'en est pas vraiment une, rappelant que la priorité était encore au football avant de parler transfert. Concernant le Norvégien, il est écrit que le Cyborg du Borussia Dortmund a fait le choix de Madrid et négocie déjà l'achat définitif d'une maison à Marbella... Et qu'il rencontrera ses dirigeants en Allemagne qu'à la fin du mois. AS met aussi en avant de la qualification de Valence pour la finale de la Coupe du Roi, le départ du mexicain Herrera (Atlético) au Houston Dynamo cet été et les adieux de Roman Abramovich à Chelsea.

Marca : « Un golazo et la finale »

Ce jeudi matin, le deuxième quotidien de Madrid préfère titrer sur la qualification en finale de la Coupe du Roi du FC Valence au dépend de l'Athlétic Bilbao (1-0, but de Guedes). Il est quand même question de la victoire du Real Madrid en Youth League dans le derby face à l'Atlético (3-2) ainsi que du dossier Mbappé pour lequel les Merengue restent très tranquilles malgré la rumeur d'une offre folle de prolongation du PSG.

Mundo Deportivo : « Ils ont accéléré »

Le Mercato du Barça fait les gros titres en Espagne avec les arrivées désormais jugées plus que probables de Franck Kessié (Milan AC) et Andreas Christensen (Chelsea). La page Abramovich qui se tourne à Chelsea et la victoire de Valence grâce à l'ancien parisien Gonçalo Guedes sont les autres dossiers foot de la Une.

SPORT : « Prolongations ok »

Dans l'autre quotidien catalan, ce sont les prolongations de contrat qui sont à la Une. Selon SPORT, il n'y aurait plus d'obstacle aux signatures de Gavi et Ronald Araujo, qui vont étirer leurs contrats jusqu'en juin 2027 avec la fameuse clause au milliard d'euros. L'accord trouvé pourrait démarrer immédiatement après le Clasico du 20 mars face au Real Madrid. Là aussi, les cas Valence et Abramovich font parler...

