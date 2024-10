Hansi Flick porté en triomphe après le Clasico, le Real va se consoler avec le Ballon d’Or de Vinicius

AS : « Sainz conquête »

Dans la presse de Madrid, on a rapidement chassé le Clasico de la Une pour des actualités plus positives comme de la F1. « Baume dorée », écrit AS au sujet du Ballon d’Or qui va permettre au Real de sourire à nouveau avec le sacre attendu de Vinicius Jr. Les gestes racistes contre Lamine Yamal à Bernabeu font aussi parler…

Marca : « Grandiose »

Même choix éditorial pour le grand rival de AS où la F1 et le Ballon d’Or promis à Vinicius Jr chassent la débâcle du week-end. Marca consacre quand même un filet à Hansi Flick qui a « créé une équipe létale » ainsi qu’aux soucis du Real avec des soucis détectés au niveau du physique et de la distraction pour expliquer les difficultés du moment.

Presse catalane

SPORT : « Miracle Flick »

Si du côté de la presse madrilène, on chasse vite le Clasico, ce n’est pas le cas en Catalogne où SPORT appuie sur le « miracle » d’Hansi Flick, fort de 12 victoires en 14 matchs depuis son arrivée avec une moyenne de trois buts par rencontres. Il est aussi question des insultes racistes entendues au Bernabeu à l’encontre de Lamine Yamal, Ansu Fati et Raphinha avec une enquête de police en cours et de la crise au Real Madrid où Florentino Perez songe déjà à avancer la venue de Xabi Alonso (Bayer Leverkusen). Carlo Ancelotti pourrait être ainsi sanctionné pour « sa mauvaise gestion à l’intégration de Mbappé ».

Mundo Deportivo : « Fiesta »

La joie démonstrative du vestiaire du Barça après le Clasico remporté 4-0 à Madrid fait les gros titres aussi chez MD avec la « leçon tactique de Flick ». « Condamnation unanime concernant les insultes à Lamine Yamal », annonce le média catalan au sujet des insultes racistes. Il est aussi question de la crise à Madrid et de la débacle qui « questionne sur l’ère Mbappé ». Enfin, on parle un peu du gala du Ballon d’Or avec Vinicius Jr (Real Madrid) annoncé favori pour le titre et Lamine Yamal (FC Barcelone) pour celui de meilleur Espoir.

