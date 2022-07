Hazard inquiète déjà le Real Madrid, une nouvelle recrue au FC Barcelone ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

MUNDO DEPORTIVO : « Ils font le jeu »

Mundo Deportivo se languit du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, qui se jouera cette nuit en amical à Las Vegas (5h). Robert Lewandowski est annoncé titulaire face à une équipe qui lui réussit d’habitude plutôt bien.

SPORT : « Ça négocie pour Iñigo Martinez »

Comme déjà évoqué hier, le FC Barcelone s’est mis en contact avec l’Athletic Bilbao pour sonder Iñigo Martinez. Le défenseur central espagnol, en fin de contrat en juin 2023, serait partant pour rejoindre la Catalogne mais sa clause libératoire est fixée à 80 M€ ! Le journal catalan annonce un accord imminent...

AS : « Ils font le jeu »

Le Clasico de Las Vegas fait également saliver As, qui s’inquiète du cas Eden Hazard. Lors d'une séance d'entraînement, le Belge, à la suite d'un contact avec l'un de ses coéquipiers, souffrait d'une blessure musculaire. Carlo Ancelotti devrait néanmoins le faire démarrer contre le Barça. À voir...

MARCA : « Clasico à Las Vegas »

Marca est le dernier média à se frotter les mains devant le premier Clasico de la saison entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Marca confirme la douleur d’Hazard et annonce qu’il jouera la rencontre de cette nuit. Le rapprochement entre le Barça et Martinez est aussi confirmé.