L'ambiance monte entre le Real Madrid et Liverpool, le FC Barcelone tient sa monnaie d'échange pour Lewandowski

AS : « J'espère marquer un but en finale »

Le milieu du Real Madrid Fede Valverde se confie en exclusivité dans AS avant le choc face à Liverpool dans 48 heures. Il est aussi question du sacre européen de l'AS Roma de José Mourinho face au Feyenoord (1-0).

📰 Ya está aquí la portada de AS del jueves, 26 de mayo

🤍 "Ojalá marque un gol en la final"#DeParísACibeles pic.twitter.com/NaAWiRw6nO — Diario AS (@diarioas) May 25, 2022

Marca : « Si nous prenons les dernières minutes, Madrid est imbattable »

En Une de Marca, on fait aussi monter la sauce avant la finale de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool à Paris. Le coach des Reds Jürgen Klopp y est allé de ses bons mots pour faire des Merengue le favori et dédramatiser une éventuelle défaite de son équipe. Il est aussi question du dossier Tchouaméni, qui a choisi le Real mais que le club espagnol ne souhaite pas payer plus de 60 M€. Enfin, le média évoque également la sortie de Tebas contre le président du FC Barcelone Joan Laporta, lequel a laissé entendre que la Liga s'était rendue complice pour favoriser certains clubs...

SPORT : « Adieu et clôture »

Du côté de la presse catalane, on parle de la tournée du FC Barcelone en Australie avec en couverture ce qui pourrait être le dernier but d'Ousmane Dembélé avec les Blaugranas. Le Français, buteur face au A-Leagues All Star doit rencontrer la direction du Barça avec son agent mais pourrait signer au PSG selon le média catalan, qui s'inquiète aussi de la prolongation du jeune Gavi.

Mundo Deportivo : « Clé Frenkie »

Du dossier Gavi, il est aussi question en appel de Une à MD, qui fait ses gros titres sur la possible vente de Frenkie De Jong qui pourrait être la clé, du côté du Bayern Munich ou de Manchester City, pour débloquer les arrivées de Robert Lewandowski ou Bernardo Silva dans le cadre d'un échange de bons procédés.La victoire en amical du Barça en Australie fait parler, comme le sacre de Mourinho avec la Roma, les propos de Laporta sur le fair-play financier et le triplé de Deulofeu avec la Catalogne contre la Jamaïque (6-0).

