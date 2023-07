La bataille Real Madrid – FC Barcelone pour Ardu Güler enflamme l'Espagne

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

AS : « Trésor divin »

Le basket est à l'honneur pour AS avec la victoire écrasante des U19 face à la Turquie (83-51) et le but « olympique » de Miranda qui envoie l'Espagne en demi-finale de l'Euro et aux JO de Paris en 2024. Le quotidien évoque aussi le Real Madrid qui « s'espagnolise » avec les arrivées de Joselu, Brahim Diaz et Fran Garcia. Enfin, un hommage à Cesc Fabregas s'affiche aussi en filet de Une, rappelant que l'ancien du Barça était l'homme qui a tout changé leurs des penaltys de l'Euro 2008 contre l'Italie. Premier sacre de la série de la Roja au début du siècle...

? Ya está aquí la #portadaAS del domingo, 2 de julio

?￰゚ᆬヌ ¡Divino TesORO! pic.twitter.com/USA6soLXDG — Diario AS (@diarioas) July 1, 2023

Marca : « Les enfants en or »

La Une du quotidien madrilène parle surtout de la victoire de l'Espagne en quart de l'Euro U21 face à la Suisse (2-1 ap.) et du match entre les basketteurs de la Roja et la France ce soir. La retraite de Cesc Fabregas, qui devient entraîneur, est aussi évoquée tout comme la rénovation à venir de Toni Kroos au Real Madrid. Pour l'instant, l'Allemand continue mais il compte partir à temps pour ne pas faire l'année de trop chez les Merengue.

Presse catalane

Mundo Deportivo : « Clasico pour Güler »

Le quotidien catalan parle comme à son habitude du Mercato du Barça,ne laissant qu'une petite place en Une au basket et à l'Euro U21. Il est question du dossier Arda Güler (Fenerbahçe, 18 ans) qui provoque une grosse bataille entre le FC Barcelone et le Real Madrid. La prochaine semaine sera décisive affirme MD.

Sport : « Vitor Roque, prêt à triompher »

Sport fait ses gros titres sur le jeune buteur brésilien de l'Athlético Paranaense, qui a convaincu tout le monde au FC Barcelone qu'il deviendra un « top » buteur. Le nouveau directeur sportif Deco a totalement validé cette arrivée. Il est aussi question de la tentative du Real de détourner Arda Güler du Barça, de la retraite de Fabregas et des U21 espagnols victorieux des petits Suisses...

?￯ᄌマ | #PortadaSPORT



?￰゚ヌᄋ? Vitor Roque, listo para triunfar



?￰゚ヌᄋ El Madrid intenta seducir a Güler



?￰゚ヌᄌ España ya está en 'semis' del Europeo Sub-21 tras vencer a Suiza (2-1)



⚽ Cesc cuelga las botashttps://t.co/ZEm1uiIdoc — Diario SPORT (@sport) July 1, 2023

Podcast Men's Up Life