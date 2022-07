La bombe CR7 a éclaté au FC Barcelone, 3 signatures au Real Madrid en rêvant de Haaland ?

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

MARCA : « Les clauses d’Haaland »

En plus de s’attarder sur le départ de l’entraîneur du Real Madrid section basket, Marca s’attarde sur les clauses insérées dans le contrat d’Erling Haaland à Manchester City. On apprend ainsi qu’il pourra partir en 2024 contre 200 M€ et contre 175 M€ un an plus tard. L’attaquant norvégien avait procédé de la sorte à Salzbourg et à Dortmund.

SPORT : « Ils sont Culés »

Sport savoure les arrivées enfin officialisées de Franck Kessié et d’Andreas Christensen au FC Barcelone. Le journal catalan croit par ailleurs savoir que Riqui Puig négocie actuellement son départ à la Fiorentina. Le milieu, sur lequel Xavi ne compte pas, était présent à la reprise hier.

MUNDO DEPORTIVO : « Puissance et classe »

Mundo Deportivo s’attarde aussi sur les deux premières recrues estivales du Barça et se met à rêver de Ligue des champions en cas d’arrivée de Robert Lewandowski. Le nouveau projet de Xavi est enfin sur les rails.

AS : « Ancelotti a un cœur »

Lucas Vazquez encense Carlo Ancelotti après la saison dantesque du Real Madrid, où Rodrygo Eder Militao, Vinicius Junior sont attendus pour signer leur prolongation. La rencontre entre Jorge Mendes et Joan Laporta pour une signature de Cristiano Ronaldo au FC Barcelone fait parler. Les deux hommes ont dîner ensemble hier à Barcelone et ont évoqué d'autres sujets...

Pour résumer Il est l’heure de la revue de presse espagnole, très riche en ce mardi 5 juillet 2022. Au menu : les clauses insérées dans le contrat d’Erling Haaland à Manchester City et le mercato chargé du FC Barcelone avec deux recrues ferrées.

Bastien Aubert

Rédacteur