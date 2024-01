La réponse cinglante du Real Madrid au FC Barcelone après la polémique arbitrale

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

La polémique arbitrale en rapport à la victoire étriquée du Real Madrid dimanche contre Almeria (3-2) fait rage en Espagne. Du côté du FC Barcelone, Xavi puis Joan Laporta hier ont exprimé leur écœurement et clairement affirmé que les Merengue bénéficiaient de largesses de la part des officiels.

Xavi pris pour cible

Devant ces accusations non fondées à ses yeux, Real Madrid TV, accusée de mettre la pression sur les arbitres pour avoir gain de cause, a répondu de manière véhémente. « Il est curieux que Xavi attire l’attention sur l’arbitrage du Bernabeu quand le FC Barcelone a payé le numéro 2 de l’arbitrage pendant des années, a-t-on ainsi pu entendre sur la chaîne officielle du Real Madrid. Xavi a joué plus de 600 matches avec le Barça, et presque la totalité d’entre eux sont douteux. »

💥 "Después del Real Madrid-Almería, el Atleti gana con polémica".



😅 "A SALVO NO estamos NINGUNO".



🗣️ @jpedrerol y la historia interminable de la polémica arbitral en España. pic.twitter.com/BP7QQ8OjFf — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 22, 2024

