Le Barça s'offre un record mais pourrait perdre De Jong cet été, un cadre du Real absent contre City ?

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Mundo Deportivo : « Dream Team »

Une fois n'est pas coutume, « MD » oublie le Mercato du FC Barcelone pour parler de la section féminine des Blaugranas, victorieuse de Wolfsbourg (5-1) en demi-finale de la Ligue des Champions devant un Camp Nou qui a battu le record mondial de foot féminin pour l'occasion (91 648 spectateurs). Il est aussi question de la finale de la Coupe du Roi entre le Bétis et Valence...

Sport : « Manita record »

Même son de cloche du côté de Sport qui titre sur le Barça féminin mais n'en oublie pas le Mercato en expliquant que Manchester United veut Frankie De Jong et que le futur coach batave Erik ten Hag en a fait sa priorité pour être le leader du nouveau projet des Red Devils. Il est aussi question de la Coupe du Roi et du dossier Mbappé, un « recrutement aux enchères » entre la volonté du PSG de conserver le Français et celle de Madrid de l'attirer au Real.

#PortadaSPORT 📰



✋ MANITA DE RÉCORD



💥 El Manchester United quiere a De Jonghttps://t.co/1u01a9DZi6 — Diario SPORT (@sport) April 22, 2022

AS : « Une finale spéciale »

AS zappe le Real et le Barça pour faire ses gros titres sur la Coupe du Roi et le match entre le Brétis et le FC Valence à Séville. Il est aussi question du récital et du record du Barça fémininb en Ligue des Champions et de la possible absence de Casemiro pour le choc de Ligue des Champions entrte le Real Madrid et Manchester City la semaine prochaine.

✨ ¡Buenas noches! Esta es nuestra #PortadAS de hoy, sábado 23 de abril



📰 Una final especial pic.twitter.com/nYcvQkikAU — Diario AS (@diarioas) April 22, 2022

Marca : « Champion s'écrit avec un « B » ou avec un « V » ? »

Comme AS, Marca consacre sa Une au Bétis et au FC Valence, les deux protagonistes de la finale de Coupe du Roi. Une fois n'est pas coutume, pas un mot sur le Real Madrid en Une alors que la démonstration du FC Barcelone féminin n'a qu'une petite place en coin de première page....

La revue de presse espagnole du 23 avril Revue de presse espagnole assez originale en ce samedi 23 avril où les sujets traditionnels autour du FC Barcelone et du Real Madrid ont laissé place au football féminin et à la finale de Coupe du Roi Bétis - Valence.

Alexandre Corboz

Rédacteur