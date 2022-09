Le Barça veut coller la pression au Real Madrid avant le derby, Luis Enrique scandalise les Blaugranas

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

AS : « Héros »

Ce matin, ça parle évidemment de l'équipe nationale de basket, finaliste de l'Euro face à la France mais le football n'est pas oublié. A la veille du derby de Madrid entre l'Atlético et le Real, AS revient sur les « doutes » qui entourent la présence du portier des Colchoneros Jan Oblak et sur Karim Benzema. Pendant ce temps, le « Barça veut mettre la pression » en prenant la pole contre Elche. Il est aussi question de la liste de Luis Enrique et des deux nouveaux (Nico Williams et Borja Iglesias).

📰 Aquí tienes la #PortadAS del 17 de septiembre



🏀 Héroes pic.twitter.com/Nf6CBfb8xv — Diario AS (@diarioas) September 16, 2022

Marca : « La Sagrada Familia »

Allemagne – Espagne de basket aussi à la Une chez Marca et une interview exclusive d'Edinson Cavani sur son choix de rejoindre Valence. A la veille d'Atlético – Real Madrid, Vinicius Jr fait aussi parler après avoir été victime d'insultes racistes et les avoir dénoncées.

Mundo Deportivo : « En finale »

Basketball aussi à la Une en Catalogne même si « l'occasion en or » du Barça de Xavi de prendre la tête de Liga est aussi mise en avant. « MD » s'étonne aussi de l'absence d'Ansu Fati dans la liste de l'Espagne de Luis Enrique.

SPORT : « Finalistes »

Et carton plein de l'équipe d'Espagne de basket avec Sport... qui laisse quand même la part belle au Barça avec la possibilité de reprendre la tête de la Liga deux années après son dernier passage au sommet. Comme Mundo Deportivo, Sport appuie sur la « décision polémique » de Luis Enrique de se passer d'Ansu Fati alors que Jordi Alba est lui bien dans la liste.