Le Covid assomme le Real Madrid, un couac pour Cavani au FC Barcelone, la poudrière du PSG agite l'Espagne

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

AS : « A portée... Et en cadre »

En déplacement à San Mames sur la pelouse de l'Athlétic Bilbao ce soir (21h30), le Real Madrid a l'opportunité de « faire le trou » au classement mais ce ne sera pas simple avec un effectif « très épuisé » à San Mames. Isco et Alaba ayant rejoint les absents pour cause de Covid, ils sont désormais onze sur le flanc (contre 8 « seulement » pour les Basques). Concernant le match FC Séville – Barça (1-1), le quotidien titre « insuffisant » au sujet d'un résultat qui n'arrange ni les Andalous, en course avec les Merengue pour le titre, ni les Blaugranas freiné dans leur remontée.

? A tiro... y en cuadro

? Nuestra #portadAS de hoy, 22 de diciembre pic.twitter.com/nSqgVORcVT — Diario AS (@diarioas) December 21, 2021

Marca : « … Et le Real, champion d'hiver ! »

Marca met en image le carton rouge de Jules Koundé, coupable d'avoir pété les plombs face au Barça à Sanchez Pizjuan (1-1). Un résultat nul qui fait les affaires du Real Madrid, assuré de finir champion d'automne en Liga et qui a l'occasion de faire le trou à Bilbao dans la « partie du Covid ». Le média appuie également sur la tension dans le vestiaire du PSG, mettant en lumière quand ça les arrange les informations de L'Equipe...

Sport : « Un point d'espérance »

Le FC Barcelone n'ayant pas perdu à Séville, le quotidien catalan est positif ce mercredi matin, mettant en avant le but du défenseur Ronald Araujo en Andalousie. Il est aussi question du Mercato du Barça avec le dossier Dembélé qui arrive dans sa dernière ligne droite et de la rumeur Cavani pour qui Manchester United demande de l'argent en janvier. Enfin, le média catalan appuie sur le Covid qui frappe durement le Real Madrid avec onze cas à San Mames...

Mundo Deportivo : « Pour un bâton »

« MD » salue aussi le visage positif du Barça, dominateur à Sanchez Pizjuan et qui aurait mérité la victoire sans un montant d'Ousmane Dembélé. Il est aussi question du déplacement compliqué d'un Real Madrid diminué au Pays basque... et du « baril de poudre » que représente le vestiaire du PSG.